Зйомки одного зі столичних шоу "Біографія" закінчилися сплеском скандалу, коли співак MELOVIN, який був запрошений гостем, раптово залишив зал, не прощаючись.

Музикант поділився, що його рішення не було мотивовано бажанням привернути увагу лише до себе. MELOVIN зізнався, що він не міг залишатися на заході, де була пропаганда нетерпимості до відмінностей і де відбувалися приниження.

Як можна почути у відео, артистові ставили некультурні, різкі питання з контекстом, що висміював, які могли зачепити кожного на місці MELOVINа. Молода людина при цьому не стала опускатися до грубостей у відповідь, воліючи піти.

Він нагадав усім, що весь прогресивний світ відзначає місяць гордості (ЛГБТ-прайд), і це робить інцидент ще образливішим для нього.

"Тобто світові бренди оголошують підтримку лгбтк+ спільноті, відомі логотипи стають райдужними. А четверо хлопців з України, моїх ровесників, намагаються принизити тих, хто тільки бореться за право на чесність", - здивувався артист.

Співак також опублікував уривки цих жартів на своїй сторінці у соціальних мережах, отримавши безліч коментарів підтримки.

«Меловін на голову вищий за цих опонентів; молодець, сміливий та гідний. Меловін; Діти ще не виросли. Поведінка 7-класників. Це – непрофесіоналізм. Підворітня;

Тих чотирьох бугаїв відправити на війну, щоб не займалися нісенітницею; А хто їх боронить на фронті? Серед захисників воїнів багато геїв! Що їм не подобається!?; Цих жартівників на передову! А Меловін має право на свою думку та на життя».

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