На своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" запропонував рецепт цікавої страви з картоплею. На цей раз кулінар акцентував увагу на деталях.

«Картопля чимічурі. Із чим у вас асоціюється літо? Можу посперечатися, що з молодою картоплею із зеленню)) А щоб одноманітність страв не вбила смакові рецептори, пропоную крутий рецепт картоплі із соусом чимічурі!» – поділився Ектор під пост.

Інгредієнти:

• Молода картопля – 1 кг

• Петрушка – 60 г

• Кінза - 60 гр

• Томат - 100 г

• Червона цибуля – 80 г

• Чеснок – 1 зубчик

• Сік половини лимона

• Оливкова олія – 200 мл

• Сіль та перець – за смаком

Приготування:

1. Картоплю нарізаємо на половинки і відварюємо до готовності, а потім кладемо на деко і поливаємо олією;

2. Запікаємо картопля в духовці 10-15 хвилин при 180 ° C до рум'яної скоринки;

3. У мисці змішуємо дрібно нарізану зелень, цибулю, томати та часник, а в готову суміш додаємо лимонний сік, сіль та оливкову олію;

4. Перемішуємо картоплю із соусом і подаємо на стіл.

У мережі поділилися враженнями:

«А чого одразу не запекти, щоб не варити спочатку?; Хто б таке і мені приготував 😢❤️; А що із презентацією пан Ектор 😂; Я сьогодні теж картоплю варила та запікала 😋; Але замість нормальної картоплі я роблю батат; У Колумбійському стилі».

Останні новини України:

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.