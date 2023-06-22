На своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" запропонував рецепт цікавої страви з картоплею. На цей раз кулінар акцентував увагу на деталях.
«Картопля чимічурі. Із чим у вас асоціюється літо? Можу посперечатися, що з молодою картоплею із зеленню)) А щоб одноманітність страв не вбила смакові рецептори, пропоную крутий рецепт картоплі із соусом чимічурі!» – поділився Ектор під пост.
Інгредієнти:
• Молода картопля – 1 кг
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• Петрушка – 60 г
• Кінза - 60 гр
• Томат - 100 г
• Червона цибуля – 80 г
• Чеснок – 1 зубчик
• Сік половини лимона
• Оливкова олія – 200 мл
• Сіль та перець – за смаком
Приготування:
1. Картоплю нарізаємо на половинки і відварюємо до готовності, а потім кладемо на деко і поливаємо олією;
2. Запікаємо картопля в духовці 10-15 хвилин при 180 ° C до рум'яної скоринки;
3. У мисці змішуємо дрібно нарізану зелень, цибулю, томати та часник, а в готову суміш додаємо лимонний сік, сіль та оливкову олію;
4. Перемішуємо картоплю із соусом і подаємо на стіл.
У мережі поділилися враженнями:
«А чого одразу не запекти, щоб не варити спочатку?; Хто б таке і мені приготував 😢❤️; А що із презентацією пан Ектор 😂; Я сьогодні теж картоплю варила та запікала 😋; Але замість нормальної картоплі я роблю батат; У Колумбійському стилі».
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