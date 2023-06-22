На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт интересного блюда с картофелем. В этот раз кулинар акцентировал внимание на деталях.
«Картофель чимичури. С чем у вас ассоциируется лето? Могу поспорить, что с молодой картошечкой с зеленью)) А чтобы однообразие блюд не убило вкусовые рецепторы, предлагаю крутой рецепт картофеля с соусом чимичури!» - поделился Эктор под посто.
Ингредиенты:
• Молодой картофель - 1 кг
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• Петрушка – 60 г
• Кинза - 60 г
• Томат - 100 г
• Красный лук – 80 г
• Чеснок – 1 зубчик
• Сок половины лимона
• Оливковое масло – 200 мл
• Соль и перец – по вкусу
Приготовление:
1. Картофель нарезаем на половинки и отвариваем до готовности, а после кладем на противень и поливаем растительным маслом;
2. Запекаем картофель в духовке 10-15 минут при 180°C до румяной корочки;
3. В миске смешиваем мелко нарезанную зелень, лук, томаты и чеснок, а в готовую смесь добавляем лимонный сок, соль и оливковое масло;
4. Перемешиваем картофель с соусом и подаем на стол.
В сети поделились впечатлениями:
«А чего сразу не запечь, чтобы не варить сначала?; Кто бы такое и мне приготовил 😢❤️; А что с презентацией господин Эктор 😂; Я сегодня тоже картошку варила и запекла😋; Но вместо картофеля нормального я делаю батат; В Колумбийском стиле».
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