На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт интересного блюда с картофелем. В этот раз кулинар акцентировал внимание на деталях.

«Картофель чимичури. С чем у вас ассоциируется лето? Могу поспорить, что с молодой картошечкой с зеленью)) А чтобы однообразие блюд не убило вкусовые рецепторы, предлагаю крутой рецепт картофеля с соусом чимичури!» - поделился Эктор под посто.

Ингредиенты:

• Молодой картофель - 1 кг

• Петрушка – 60 г

• Кинза - 60 г

• Томат - 100 г

• Красный лук – 80 г

• Чеснок – 1 зубчик

• Сок половины лимона

• Оливковое масло – 200 мл

• Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

1. Картофель нарезаем на половинки и отвариваем до готовности, а после кладем на противень и поливаем растительным маслом;

2. Запекаем картофель в духовке 10-15 минут при 180°C до румяной корочки;

3. В миске смешиваем мелко нарезанную зелень, лук, томаты и чеснок, а в готовую смесь добавляем лимонный сок, соль и оливковое масло;

4. Перемешиваем картофель с соусом и подаем на стол.

В сети поделились впечатлениями:

«А чего сразу не запечь, чтобы не варить сначала?; Кто бы такое и мне приготовил 😢❤️; А что с презентацией господин Эктор 😂; Я сегодня тоже картошку варила и запекла😋; Но вместо картофеля нормального я делаю батат; В Колумбийском стиле».

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