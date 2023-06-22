Популярна українська співачка кримсько-татарського походження Джамала, яка у 2016 році принесла Україні перемогу на Євробаченні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Джамала поділилася кадрами зі свого американського туру та підбила своєрідні підсумки, в яких подякувала друзям та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.



На фото та відео можна побачити яскраві сценічні образи, в яких Джамала виступала, а також незвичайні лоти, що їх продавала на благодійних аукціонах у різних американських містах. За словами зірки, її тур "Like A Bird" завершився, за цей період їй вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень на допомогу Україні.

У підписі до публікації Джамала розкрила всі подробиці цього туру:

"Моя перша пташка - мій тур "Like A Bird" по Північній Америці завершився. 11 міст, 11 різних залів і тисячі людей, що відвідали. Дякую всім, хто був, плакав і радів зі мною. Дякую всім фондам, які долучилися до благодійних аукціонів. Понад 2 мільйони гривень ми зібрали на допомогу Україні, коли я сказала, що їду в тур Америкою і робитиму аукціони, виставляючи якісь знакові речі для мене: сукні, окуляри, прикраси на голову тощо, то попросила своїх друзів виділити лоти для благодійних аукціонів там під час моїх концертів, відгукнулися всі.Можна сказати, збирали валізи з лотами "всім селом". Дякую кожному з вас, мої дорогі. Але наша сила – в єднанні! Хочеться ще раз подякувати кожному, хто допоміг цьому туру відбутися".

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