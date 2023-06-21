Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно завершила гастрольний тур українськими містами, вирішила похвалитися своїми прикрасами та порушити нейтральну тему. Після інтерв'ю Маші Єфросініної, Каменських також отримала багато реакцій, що не обійшлося без критики.

«Магія почуттів – це світ, де одна людина здатна зцілити всі рани у душі іншої. Але це можливе лише тоді, коли ми відкриваємо своє серце. Дозвольте світлу у ваших очах стати яскравішим, а серцю – заповнитися почуттями» - написала Каменських, показавши свої прикраси.

Не обійшлося в мережі без критики, після повернення артистки до України вона часто стикається з таким:

«Ви така брехлива та награна. Пости ні про що. Набір беззмістовних слів. Суть – відірвана від реалій. Відписка; навіщо ображати людей, та ще й у таке нелегке для нас увесь час;

Якщо людина претендує на статус "лідера думок", то має вміти чітко висловлюватись і підкріплювати свої думки справами. Ну тут не дано. Ні про що. Відписка; Не люблю цю фірму ... ціни в 3 рази вище, а якість не дуже хороша! Всі ці знижки лохотрон!».

Раніше Настя Каменських поділилася своїми думками: "Кожна людина народжується унікальною та особливою, з незліченними можливостями та потенціалом. Важливо приймати себе таким, яким ти є, з усіма своїми перевагами та недоліками".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Наше останнє спільне фото…": Онуфрійчук з "Танців з зірками" розповіла про двох батьків у її житті.

Як повідомляла Politeka, "Офігів від кількості неадекватів": Анатолій Анатоліч гнівно висловився про деяких українців.

Також Politeka писала, що "Дарую поцілунки та обійми": Позитив із "Время и Стекло" знайшов заміну Дорофєєвій.