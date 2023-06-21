Відома продюсер і колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка нещодавно заявила про закриття проекту Mozgi Entertainment та відкриття нового – Pomitni, часто ділиться зі своєю аудиторією у Instagram новинами та новинками музичної індустрії. Так цього разу Ірина Горова заявила про намір порахувати, який внесок у перемогу роблять українські артисти.

Як зазначила Ірина Горова, дуже часто вона стикається із незадоволеними коментарями у соцмережах, на кшталт: "Ну які концерти? Зараз війна". Тому вирішила довести українцям, що артисти теж роблять великий внесок у перемогу України і часто виступають з метою збирання грошей та донести інформацію про війну за кордоном.

"Є багато причин, чому дуже важливо продовжувати такі заходи в Україні та за її межами. Перше та головне. Тому що це дієвий інструмент збирання грошей на потреби країни. Але найефективніший спосіб нагадувати про війну в Україні за її межами. Але, на жаль , у нас немає (поки що) такого інструменту, який допоміг би зібрати інформацію з усієї музичної індустрії та музикантів будь-якого рівня популярності.Тому немає і реального розуміння – СКІЛЬКИ шоу-бізнес зібрав грошей на допомогу країні?Ми налаштовані змінити це!І разом запускаємо ініціативу , яка допоможе оцінити внесок музикантів у нашу перемогу", - розповіла Ірина Горова у своєму новому посту.

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