Популярная украинская певица крымско-татарского происхождения

Джамала, которая в 2016 году принесла Украине победу на Евровидении, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Джамала поделилась кадрами со своего американского тура и подвела своеобразные итоги, в которых поблагодарила друзей и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

На фото и видео можно увидеть яркие сценические образы, в которых Джамала выступала, а также необычные лоты, которые продавала на благотворительных аукционах в разных американских городах. По словам звезды, ее тур "Like A Bird" завершился, за этот период ей удалось собрать более 2 миллионов гривен на помощь Украине.

В подписи к публикации Джамала раскрыла все подробности этого тура:

"Моя первая птичка – мой тур "Like A Bird" по Северной Америке завершился. 11 городов, 11 различных залов и тысячи посетивших людей. Спасибо всем, кто был, плакал и радовался со мной. Спасибо всем фондам, которые приобщились к благотворительным аукционам. Более 2 миллионов гривен мы собрали в помощь Украине. Когда я сказала, что еду в тур по Америке и буду делать аукционы, выставляя какие-то знаковые вещи для меня: платья, очки, украшения на голову и т.д., то попросила своих друзей выделить лоты для благотворительных аукционов там во время моих концертов, отозвались все. Можно сказать, собирали чемоданы с лотами "всем селом". Благодарю каждого из вас, мои дорогие. Но наша сила – в единении! Хочется еще раз поблагодарить каждого, кто помог этому туру состояться".

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