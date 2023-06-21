Популярна українська актриса Катя Кузнєцова, яка прославилася зйомками у російському кіно та серіалах, зокрема здобула велику популярність роллю в серіалі "Кухня", а після вторгнення зреклася всього російського, дала велике відверто інтерв'ю в програмі "Слава+". Крім того, ведучий Слава Дьомін запитав у зірки, що трапилося з її майном у Росії після того, як вона поїхала звідти.

Як виявилося, живучи та знімаючись у російських проектах, Катя Кузнєцова купила квартиру в центрі Москви. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну актриса втекла з Росії, зібравши лише деякі цінні для неї речі. Так, серед іншого Катя Кузнєцова змогла забрати з Росії свою машину, пилосос, ковдру та інші дрібниці. А ось квартиру поки що продати не вдалося.

"Я все перевозила через друзів, ці посилки ще були. Я майже все забрала, але коти... Моя там подружка щодня по 4 години була. Я почала все продавати за подвійну суму, чайники, електросамокати є. А квартиру... Квартиру я чекаю, мені потрібно ще якийсь час, щоб я не потрапила на страшний відсоток податку, там таке є. І звичайно я її продаватиму", - розповіла Катя Кузнєцова.

При цьому актриса зазначила, що навіть після того, як втекла з Росії та заявила про свою українську позицію, її продовжують кликати до російських проектів, і навіть розважальних шоу на телебаченні. Проте, Катя Кузнєцова заявила, що за жодних умов не повернеться до Росії.

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