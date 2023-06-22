Зірковим тренером у «Голосі країни-13» став музичний продюсер, пише Politeka.net.

Зазначимо, що таке у вокальному шоу «Голос країни» відбувається вперше.

Отже, стало відомо, що у образі Килиммена ховався відомий український музичний продюсер, автор суперхітів, співзасновник лейблу ENKO та творець супергероя Килиммен Іван Клименко.

Продюсер зазначив, що давно слідкує за «Голосом країни» і вдячний за можливість сісти у крісло тренера.

Мені дуже цікаво дати поштовх новій українській музиці на «Голосі країни», — підкреслив Клименко.

Продюсер каже, що на «Голосі країни» буде шукати нових, молодих українських митців.

«Для мене головне, щоб у їхній музиці були прояви українця. Шукаю українську самобутність у музикантах», - каже новий тренер «Голосу країни».

Нагадаємо, що у «Голос країни-13» тренерські крісла зайняли також Артем Пивоваров і Юлія Саніна.

Навколо Клименка у тренерському кріслі відразу розпочалася дискусія між користувачами соцмереж. Так, дехто впевнений, що «Голос країни-13» стане топовим саме завдяки такій команді тренерів, інші ж одразу почали вимагати, щоб тренера змінили.

Деякі виявилися розчарованими, що тренерське крісло зайняла людина, яку глядачі не знають.

«Пишаємося»,

«Ваня, ти шикарний»,

«Це буде найкращий сезон!»,

«Тепер я буду дивитися це шоу! Ваньок - це буде пекельно круто!»,

«Це було очікувано. Навіщо треба було робити той цирк?»,

«Поміняйте його!»,

«А навіщо ви робите опитування а потім анонсуєте людей ,які ми вперше бачимо і чуємо? Розводілово, як завжди!»,

«Дуже хочеться бачити тренерами голосу країни Дмитра та Назарія Яремчуків, Тараса Тополю, Ніну Матвієнко! Бо це голос України і на ньому повинні звучати Українські пісні!»,

«Тепер дуже хочеться, щоб все-таки останнім суддею стала Злата Огневич!»,

«Це хто?»,

«Буде спекотно!»,

"Тобто Клименка можна називати митцем з того що він зробив? Я перепрошую, але чим більше таких людей буде мати вплив в медійному просторі, тим більше буде примітизуватися культура, свідомість людей…", - пишуть користувачі Інстаграм на сторінці "Голосу країни".

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