Зірковим тренером у «Голосі країни-13» став музичний продюсер, пише Politeka.net.
Зазначимо, що таке у вокальному шоу «Голос країни» відбувається вперше.
Отже, стало відомо, що у образі Килиммена ховався відомий український музичний продюсер, автор суперхітів, співзасновник лейблу ENKO та творець супергероя Килиммен Іван Клименко.
Продюсер зазначив, що давно слідкує за «Голосом країни» і вдячний за можливість сісти у крісло тренера.
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Мені дуже цікаво дати поштовх новій українській музиці на «Голосі країни», — підкреслив Клименко.
Продюсер каже, що на «Голосі країни» буде шукати нових, молодих українських митців.
«Для мене головне, щоб у їхній музиці були прояви українця. Шукаю українську самобутність у музикантах», - каже новий тренер «Голосу країни».
Нагадаємо, що у «Голос країни-13» тренерські крісла зайняли також Артем Пивоваров і Юлія Саніна.
Навколо Клименка у тренерському кріслі відразу розпочалася дискусія між користувачами соцмереж. Так, дехто впевнений, що «Голос країни-13» стане топовим саме завдяки такій команді тренерів, інші ж одразу почали вимагати, щоб тренера змінили.
Деякі виявилися розчарованими, що тренерське крісло зайняла людина, яку глядачі не знають.
«Пишаємося»,
«Ваня, ти шикарний»,
«Це буде найкращий сезон!»,
«Тепер я буду дивитися це шоу! Ваньок - це буде пекельно круто!»,
«Це було очікувано. Навіщо треба було робити той цирк?»,
«Поміняйте його!»,
«А навіщо ви робите опитування а потім анонсуєте людей ,які ми вперше бачимо і чуємо? Розводілово, як завжди!»,
«Дуже хочеться бачити тренерами голосу країни Дмитра та Назарія Яремчуків, Тараса Тополю, Ніну Матвієнко! Бо це голос України і на ньому повинні звучати Українські пісні!»,
«Тепер дуже хочеться, щоб все-таки останнім суддею стала Злата Огневич!»,
«Це хто?»,
«Буде спекотно!»,
"Тобто Клименка можна називати митцем з того що він зробив? Я перепрошую, але чим більше таких людей буде мати вплив в медійному просторі, тим більше буде примітизуватися культура, свідомість людей…", - пишуть користувачі Інстаграм на сторінці "Голосу країни".
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