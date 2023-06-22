Страшная подія сталася у Житомирській області. 21 червня правоохоронці отримали повідомлення, що у водоймі тоне людина, пише Politeka.net.

Однак, прибувши на місце, поліцейські виявили на тілі потопельника ознаки насильницької смерті. Знайшлися і очевидці – люди бачили, як двоє людей тягли нещасного до місцевої водойми.

Наразі встановлено, що вдень місцевий житель 1968 року народження прийшов в гості до знайомих. Звісно, не обійшлося без спиртних напоїв.

Під час п’янки між ним і 29-річною жінкою виник конфлікт. Під час сварки жінка кілька разів вдарила чоловіка в обличчя, після чого той впав та втратив свідомість.

«Та це не зупинило її: вона ще декілька разів вдарила його ногами. Щоб позбутися тіла, жінка залучила 18-річного юнака, який також перебував у цій компанії.

Вона наказала йому допомогти віднести побитого до місцевої водойми. Там жінка скинула тіло у воду», - розповіли в поліції обставини жорстокого злочину.

У скоєному жінка зізналася, їй загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі встановлюються всі обставини та інші учасники події.

Останні новини України:

Дорогий дитячий подарунок обернувся нещастям.

Також повідомлялось, що страшний вибух у ресторані забрав десятки життів.

Крім того, Politeka.net писала, що суд поставив крапку у справі про вбивство 19-річной красуні-студентки.