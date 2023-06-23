Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" вдруге за тиждень відзначив співачку українського походження, екс-ведучу шоу "Орел і решка" Регіну Тодоренко званням "чмоня тижня".
Запроданка вже тривалий час живе в рф та мовчить про війну. Цього разу Дьомін прокоментував нову заяву Тодоренко про Одесу, яка обурила українців.
"Звання "чмоня тижня" вдруге за останні сім днів отримує Регіна Тодоренко. Мені здається, взагалі Тодоренко є рекордсменкою у цій рубриці. Значить так, дивіться, Регіша заявила, що повернеться в рідну Одесу. Вона досі продовжує вважати себе голубкою миру, і ось днями її підписники спитали у неї, чи повернеться вона в Одесу. І знаєте що вона відповіла? Вона запостила архівне фото з Дерибасівської і відповіла: "Да, конечно". Одесити, ну що, чекаєте цю неймовірну туристочку? Ну і на всякий випадок нагадаю вам і особливо Регіні, що РНБО ввело проти неї санкції, тому, думаю, повернеться вона тільки у своєму сні", — наголосив Слава Дьомін.
А минулого тижня ганебне звання від Слави Дьоміна Регіна Тодоренко отримала за те, що поки росіяни обстрілювали її рідну Одесу, артистка веселилася і випустила аудіоспектакль для рускіх дітей, який озвучували путіністи Валерія і Кіркоров.
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