Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" второй раз за неделю отметил певицу украинского происхождения, экс-ведущую шоу "Орел и решка" Регину Тодоренко званием "чмоня недели".

Запроданка уже долгое время живет в рф и молчит о войне. На этот раз Демин прокомментировал новое заявление Тодоренко об Одессе, которое возмутило украинцев.

"Звание "чмоня недели" второй раз за последние семь дней получает Регина Тодоренко. Мне кажется, вообще Тодоренко является рекордсменкой в ​​этой рубрике. Значит так, смотрите, Региша заявила, что вернется в родную Одессу. Она до сих пор продолжает считать себя голубкой мира, и вот на днях ее подписчики спросили у нее, вернется ли она в Одессу. И знаете что она ответила? Она запостила архивное фото с Дерибасовской и ответила: "Да, конечно". Одесситы, ну что, ждете эту невероятную туристочку? Ну и на всякий случай напомню вам и особенно Регине, что СНБО ввел против нее санкции, поэтому, думаю, вернется она только в своем сне", - подчеркнул Слава Демин.

А на прошлой неделе позорное звание от Славы Демина Регина Тодоренко получила за то, что пока россияне обстреливали ее родную Одессу, артистка веселилась и выпустила аудиоспектакль для русских детей, который озвучили путинисты Валерия и Киркоров.

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