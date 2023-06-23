Жінка її син та батько загинули, знаходячись в своїй квартирі.

Про страшну трагедію розповіли на сторінці пам'яті Меморіал, де розповідається про цивільних жертв та військові втрати України у війні Росії проти українського народу.

Юлії Гомзяковій було 51, вона народилася в Маріуполі. Навчалася у Приазовському державному технічному університеті на механіко-машинобудівному факультеті. Також здобула другу вищу освіту в університеті в Донецьку – за спеціальністю «економіка».

Працювала у податковій інспекції в Маріуполі і мешкала в багатоповерхівці на проспекті Металургів, 117 разом із сином Євгеном. Із початком повномасштабного російського вторгнення до неї з Лівобережного району Маріуполя переїхали батьки.

Тато Євген Григорович незадовго до повномасштабного вторгнення пережив операцію на серці і спускатися в укриття не міг.

Трагедія сталася 18 березня 2022-го року. Того дня окупанти обстріляли багатоповерхівку.

Снаряд пройшов через дах та 9-й поверх і дістався 8-го – саме там перебувала родина. Тіла загиблих Юлії, її сина і батька згоріли, їх розчавило плитами.

Мамі Юлії вдалося вижити тільки завдяки тому, що в той момент вона не знаходилась у помешканні доньки – вона пішла до їхнього з чоловіком дому на лівому березі, щоби взяти ліки.



У Юлії залишилися донька, мама, сестра та інші родичі.

«Безмежно люблю та сумую за мамою», – сказала Аліна Гомзякова, дочка загиблої.

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