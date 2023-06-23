Про це, як пише Politeka.net, повідомили в поліції Донецької області.
«Авіаудар керованою бомбою ФАБ-500 російські війська нанесли по Нью-Йорку», - розповіли в поліції.
На щастя, даних про постраждалих не надходило.
Судячи з фото, авіабомба не розірвалася.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Вперше в історії воєн: величезне угруповання росіян ризикує опинитися в пастці, є хороші новини з Півдня
Росіяни відкрили вогонь по житловому будинку, з'явилося відео з місця подій: бабуся з онуком знаходилися у дворі
У Білорусі впав російський вертоліт: перші кадри з місця та подробиці
"Капець!": страшний вибух у ресторані забрав десятки життів
Крім того, обстрілювали міста і села Донеччини з авіації та артилерії
Під вогнем перебували Авдіївка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Курахівка, Нью-Йорк і Північне, села Ганнівка, Новопокровське, Новоукраїнка, Рай-Олександрівка, Семенівка, Черкаське.
«У Часовому Яру росіяни поцілили з артилерії в приватну оселю, поранили цивільну особу. Черговий артилерійський обстріл пережили мешканці Рай-Олександрівки. Армія рф пошкодила три приватних будинки, перебила комунікації», - розповіли правоохоронці.
Внаслідок обстрілів за минулу добу руйнувань зазнали приватні будинки, школи, господарська споруда, автомобілі, газопровід.
У свою чергу у Донецькій ОВА повідомили, що напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Черкаській громаді — пошкоджено будівлю АЗС.
Зранку ворог ударив авіаракетою по Авдіївці — поцілив у район АКХЗ.
Додамо, ФАБ-500 в основному використовувалася над Афганістаном радянськими та союзними афганськими військами упродовж 1980-х років. Також цю авіабомбу використовували над Сирією як російські, так і сирійські військові літаки.
Після 24 лютого 2022-го року війська Росії використовують ФАБ-500 для бомбардування українських міст.
Останні новини України:
ЗСУ успішно перемелюють ворога - розкрито нові дані про розгромні удари.
Дах провалився у квартири - російські авіабомби розірвалися серед будинків.
Крім того, Politeka.net писала про нічну ракетну атаку - відомо про наслідки.