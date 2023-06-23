Про це, як пише Politeka.net, повідомили в поліції Донецької області.

«Авіаудар керованою бомбою ФАБ-500 російські війська нанесли по Нью-Йорку», - розповіли в поліції.

На щастя, даних про постраждалих не надходило.

Судячи з фото, авіабомба не розірвалася.

Крім того, обстрілювали міста і села Донеччини з авіації та артилерії

Під вогнем перебували Авдіївка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Курахівка, Нью-Йорк і Північне, села Ганнівка, Новопокровське, Новоукраїнка, Рай-Олександрівка, Семенівка, Черкаське.

«У Часовому Яру росіяни поцілили з артилерії в приватну оселю, поранили цивільну особу. Черговий артилерійський обстріл пережили мешканці Рай-Олександрівки. Армія рф пошкодила три приватних будинки, перебила комунікації», - розповіли правоохоронці.

Внаслідок обстрілів за минулу добу руйнувань зазнали приватні будинки, школи, господарська споруда, автомобілі, газопровід.

У свою чергу у Донецькій ОВА повідомили, що напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Черкаській громаді — пошкоджено будівлю АЗС.

Зранку ворог ударив авіаракетою по Авдіївці — поцілив у район АКХЗ.

Додамо, ФАБ-500 в основному використовувалася над Афганістаном радянськими та союзними афганськими військами упродовж 1980-х років. Також цю авіабомбу використовували над Сирією як російські, так і сирійські військові літаки.

Після 24 лютого 2022-го року війська Росії використовують ФАБ-500 для бомбардування українських міст.

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Крім того, Politeka.net писала про нічну ракетну атаку - відомо про наслідки.