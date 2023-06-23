Олег Винник, український співак, який проживає та працює в Німеччині, залишив Україну 26 лютого. Про це він розповів в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі журналістки Вікторії Курочки 23 червня. Проте співак не розкрив подробиць про своє перетин кордону.

Під час інтерв'ю Винник наголосив, що попри свій від'їзд він залишається громадянином України. Щодо свого від'їзду та питання про те, як йому вдалося залишити Україну, Винник зазначив, що подібні деталі не є важливими, навмисно уникаючи законності свого виїзду.

Не став розповідати Виннику нічого конкретного, що цікавило українців. Тільки-но заявив, що він був темою номер один і нібито втомився. Він висловив думку, що в перші дні війни можна вирушити на фронт, але рано чи пізно на допомогу прийдуть професіонали, які підтримають тих, хто є більш підготовленим. Причому Винник і не підтвердив, що допомагав ЗСУ матеріально.

"У перший день війни піти на фронт - але рано чи пізно приїхали б люди сильніше, приїхали б професіонали та завалили того, хто гарячий. Кожен має бути на своєму місці", - заявив Винник.

"Я буду вдячний людям, які мене зрозуміють. І ніколи не засуджуватиму тих, хто не розуміє. Звичайно, я на все це ображаюся. Але я ніколи зрадником у житті не був", – заявив Винник.

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