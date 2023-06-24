Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський розповів, що побачив в Ізраїлі. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Тому засуньте своє "культура поза політикою" глибоко в сідниці. Адже культура теж наша ідентифікація", - написав переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський.

"Ну впродовж історії в громадському транспорті хлопець запитав, звідки у мене ці штани, я сказав, що вони тільки в одному примірнику з України. І ви знаєте, на мій подив, він почав співати "Червону руту". Тому ще одне свідчення того , що Івасюк - це легенда української культури. І саме його пісні знають у всьому світі. Навіть в Ізраїлі. А це дуже приємно", - розповів переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський.

А до цього зірка розповіла ще одну історію. Його, виявилося, плутають із лікарем через зовнішній вигляд.

"Я вирішив одягнутися ось так і пройтися вулицями Ізраїлю. І всі люди, які живуть тут просто мені дякують і поступаються місцем у транспорті громадському. Чому? Тому що вони думають, що я лікар", - розповів зірка.

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