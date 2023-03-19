Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни". Там звезда был в команде Нади Дорофеевой и победил на проекте. Теперь за Сергем следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где артист делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лазановский показал, как решил порадовать украинцев прямо на улице.

"Сегодня решил поднять настроение людям, которые просто прогуливались по улицам И-Ф. Каждый день не может быть хорошим, но что-то хорошее должно быть в каждом дне.

И это хорошо – это я (шучу)", - написал Лазановский в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией Сергея в Инстаграм:

"Такая крутая идея. Тот момент, когда часто хожу в А-банк, а в эти выходные поехала в деревню к родителям";

"Крутая задумка, оригинально, и самое главное дарит хорошее настроение и положительные эмоции";

"А потом у нее будет шок когда она узнает от кого подарочек)";

"Еду тоже прогуляться в ИФ";

"Было интересно"

"Я тебя очень люблю";

"Класс, огонь".

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский неожиданно засветился в объятиях Дорофеевой

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