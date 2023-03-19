Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни". Там звезда был в команде Нади Дорофеевой и победил на проекте. Теперь за Сергем следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где артист делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лазановский показал, как решил порадовать украинцев прямо на улице.
"Сегодня решил поднять настроение людям, которые просто прогуливались по улицам И-Ф. Каждый день не может быть хорошим, но что-то хорошее должно быть в каждом дне.
И это хорошо – это я (шучу)", - написал Лазановский в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией Сергея в Инстаграм:
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"Такая крутая идея. Тот момент, когда часто хожу в А-банк, а в эти выходные поехала в деревню к родителям";
"Крутая задумка, оригинально, и самое главное дарит хорошее настроение и положительные эмоции";
"А потом у нее будет шок когда она узнает от кого подарочек)";
"Еду тоже прогуляться в ИФ";
"Было интересно"
"Я тебя очень люблю";
"Класс, огонь".
Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский неожиданно засветился в объятиях Дорофеевой
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А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский поделился счастливым событием