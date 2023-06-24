Победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский рассказал, что увидел в Израиле. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Поэтому засуньте свое "культура вне политики" глубоко в ягодицы. Ведь культура тоже наша идентификация", - написал победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский.

"Ну в продолжение истории в общественном транспорте парень спросил, откуда у меня эти штаны, я сказал, что они только в одном экземпляре из Украины. И вы знаете, на мое удивление, он начал петь "Червону руту". Поэтому еще одно свидетельство того, что Ивасюк - это легенда украинской культуры. И именно его песни знают по всему миру. Даже в Израиле. А это очень приятно", - рассказал победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский.

А до этого звезда рассказал еще одну историю. Его, оказалось, путают с врачем из-за внешнего вида.

"Я решил одеться вот так и пройтись улицами Израиля. И все люди, которые живут тут просто меня благодарят и уступают место в транспорте общественном. Почему? Потому что они думают, что я врач", - рассказал звезда.

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