Певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", показал себя и рассказал о проблеме. Звезда опубликовал новый сторив в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Сергей Лазановский показал себя, демонстрируя свой недостаток.

"Сижу себе, все окей. И тут вдруг начинается вот эта фигня. Щеки так горят, что аж пекут. И шея туда же. Пы.Сы. Такие штуки часто(", - написал победитель "Голосу країни" в сторис.

Стоит отметить, Сергей Лазановский - известный украинский певец. Звезда прославился на "Голосі країни", где победил в команде Наде Дорофеевой. После этого за артистом начали следить десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где недавно обратился к своей учительнице.

"С днем рождения Надя Дорофеева. Помню тот день 21.04.2021. Это была среда... имел возможность поздравить тебя лично☺️

Если бы мне сказали в тот момент, что когда-нибудь буду поздравлять Надю Дорофееву с дн, то я бы посмеялся и не поверил бы в то.А теперь за честь общаться с тобой. Пусть каждая песня будет хитом. Прочно обнимаю", - написал Сергей Лазановский и показал фотографию, где позировал вместе с Надей Дорофеевой.

Последние новости Украины: победитель "Голосу країни" Лазановский засветился в объятиях Дорофеевой, обратившись к звезде

Последние новости Украины: победитель "Голос країни" Лазановский показал, как поднял настроение украинцам на улицах

Последние новости Украины: Лазановский показал уникальные кадры перед референдумом за независимость Украины