Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показал кадры из Европы. Звезда поделился ими в своем Инстаграм, где публикует не только свое творчество, но и личными кадрами.
"Будапешт красивый город, но есть одно но", - написал победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский.
"Все очень красиво, но вот это... Просто: "Слава советским героям-освободителям", - прочитал надпись победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский на одном из памятников.
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А до этого победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показал свою маму в Инстаграм, которую решил поздравить с Днем рождения.
"С Днем рождения, моя Лазановская Иванна. Люблю, целую и крепко обнимаю", - написал звезда.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"С днем рождения твою маму. Пусть Матерь Божия всегда ее оберегает. Мама это самое дорогое",
"Поздравляю с Днем рождения! Пусть все удается и мечты воплощаются в жизнь! Терпение, уверенность, вдохновение! Здоровье на все времена года, хороших новостей и удачи! И скорейшей Победы!",
"Самые искренние поздравления и пожелания красавице мамули ) Здоровье, счастье на долгие годы жизни вместе с семьей".
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