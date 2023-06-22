Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показал кадры из Европы. Звезда поделился ими в своем Инстаграм, где публикует не только свое творчество, но и личными кадрами.

"Будапешт красивый город, но есть одно но", - написал победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский.

"Все очень красиво, но вот это... Просто: "Слава советским героям-освободителям", - прочитал надпись победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский на одном из памятников.

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А до этого победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показал свою маму в Инстаграм, которую решил поздравить с Днем рождения.

"С Днем рождения, моя Лазановская Иванна. Люблю, целую и крепко обнимаю", - написал звезда.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"С днем рождения твою маму. Пусть Матерь Божия всегда ее оберегает. Мама это самое дорогое",

"Поздравляю с Днем рождения! Пусть все удается и мечты воплощаются в жизнь! Терпение, уверенность, вдохновение! Здоровье на все времена года, хороших новостей и удачи! И скорейшей Победы!",

"Самые искренние поздравления и пожелания красавице мамули ) Здоровье, счастье на долгие годы жизни вместе с семьей".

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