Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" показав свіже фото акторки родом із Донецька Тетяни Кравченко, найбільшу популярність якій принесла роль Валюхи в серіалі "Свати".

"Звання "чмоня тижня" цього разу отримує акторка Тетяна Кравченко, яка грала Валюху в серіалі "Свати". Нагадаю, що Тетяна — уродженка Донбасу і підтримала анексію Криму. І, до речі, акторці заборонений в'їзд до України з 2015 року. А у мережі опублікували нову фотку акторки. Кравченко не може сама ходити, її підтримують за руки, вона досить кардинально погладшала та мала неохайний вигляд", — заявив Слава Дьомін.

Раніше путіністку Тетяну Кравченко помітили в неадекватному стані у потязі.

"Їхала з акторкою Тетяною Кравченко. Вона дуже погана. Коли я зайшла до туалету, то побачила її, що сидить на унітазі, п'яну в дугу. Вона забула зачинити двері. Вона навіть на ногах не стоїть, її буквально підтримують з двох боків", - розповіла пасажирка, якій довелося їхати з зіркою "Сватів".

"Ну і вже давно, в принципі, говорять про те, що Танюшка-то бухає, і при цьому не одну чарочку. Наприклад, у січні вона взагалі зірвала виставу в театрі, просто не приїхала на цю виставу, і все через те, що трохи "залила сливу". Ну от бачите, це є показник їхньої театральної еліти зараз", — додав Слава Дьомін.

Останні новини України:

Зірка "Дізель Шоу" бурхливо відреагувала на чергову маячню Путіна.

Нікітюк у незвичайному образі наочно показала, за що любить свою роботу.

Також повідомлялось, що лідер "Тартак" Положинський розповів, як його "відшили" у військкоматі.