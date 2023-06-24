Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" показал свежее фото актрисы родом из Донецка Татьяны Кравченко, наибольшую популярность которой принесла роль Валюхи в сериале "Сваты".

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает актриса Татьяна Кравченко, игравшая Валюху в сериале "Сваты". Напомню, что Татьяна — уроженка Донбасса и поддержала аннексию Крыма. И, кстати, актрисе запрещен въезд в Украину с 2015 года. А в сети опубликовали новую фотку актрисы. Кравченко не может сама ходить, ее поддерживают за руки, она довольно кардинально поправилась и выглядела неряшливо", — заявил Слава Демин.

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"Ехала с актрисой Татьяной Кравченко. Она очень плохая. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон", – рассказала пассажирка, которой пришлось ехать со звездой "Сватов".

"Ну и уже давно, в принципе, говорят о том, что Танюшка-то бухает, и при этом не одну рюмочку. Например, в январе она вообще сорвала спектакль в театре, просто не приехала на этот спектакль, и все из-за того, что немного "залила сливу". Ну вот видите, это показатель их театральной элиты сейчас", — добавил Слава Демин.

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