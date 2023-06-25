Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, зізналася, що 12 років тому кардинально змінила своє життя та професію.
"Люди часто дивуються, коли я розповідаю, що майже 2 роки працювала інспектором митниці, в оперативному відділі Служби Боротьби з Контрабандою. Вела звітність ПМП (порушення митних правил) перед центральним апаратом у Києві, проводила митний контроль суден та вантажів. Це були хороші роки мого життя, які дали мені цікавий досвід. Для роботи на митниці мене навчили рукопашному бою, стрільбі з різноманітної вогнепальної зброї, та багато чому іншому", — пригадує зірка "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук.
Коли Онуфрійчук була студенткою, закінчила модельну школу, дуже полюбила фотосесії та роботу з камерою. Іванна постійно брала участь у модних та рекламних зйомках, а згодом перейшла на ТБ. Вона навчалася в 1+1 media, проходила багаторазово курси акторської майстерності, різноманітні тренінги, майстер-класи та багато практикувалася.
"Ех, пишу цей текст і згадую роботу на EU.Music, кожен знімальний день з командою мого авторського шоу "Без краватки" та прямі ефіри "Танці з зірками". Ці емоції неможливо порівняти з чимось чи забути 🥲 Ні на мить не шкодую, що тоді змінила професію. Бо в цьому житті треба займатися тим, до чого лежить душа, що приносить задоволення та натхнення. Я завжди говорю, що улюблена справа — одна із запорук щастя", — додала Іванна Онуфрійчук.
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