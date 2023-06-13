Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, у 2021 році вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Уже кілька років ведуча разом із чоловіком живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук показала, як відпочила на фермі в Швейцарії, та поділилася спогадами про дім.

"Зазвичай в таку пору я з великого Києва, де як завжди безліч справ та зустрічей, їхала на декілька днів додому, у своє рідне село. Просто відкладала телефон, вдягала, що є в шафі, і йшла у мамин садок та на город. Там завжди чекало щось смачненьке: домашня полуниця, черешні та вишні, малина, зелень і ще багато смакоти 🤤", — пригадує зірка "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук додала, що зараз їй дуже не вистачає таких моментів єднання з природою, коли можна просто сидіти в садочку, їсти домашні фрукти, слухати спів пташок і вдихати повітря на повні груди.

"Стільки новин навколо, життя зовсім інше… От поїхали з друзями на ферму і я на мить згадала ті відчуття, на душі так тепло стало.. Такі моменти умиротворення і заземлення справді потрібні, бо вони наповнюють зсередини. Хоч життя інше і ми всі вже не будемо такими, як раніше, але я точно знаю, що ще приїду додому, піду в улюблений садок, нарву маминої солодкої полуниці, буду їсти і дивитися на мирне українське небо. Я вірю в це всім серцем🙏🏼", — наголосила ведуча "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук.

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