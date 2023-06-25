В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, призналась, что 12 лет назад кардинально изменила свою жизнь и профессию.

"Люди часто удивляются, когда я рассказываю, что почти 2 года работала инспектором таможни, в оперативном отделе Службы Борьбы с Контрабандой. Вела отчетность НТП (нарушение таможенных правил) перед центральным аппаратом в Киеве, проводила таможенный контроль судов и грузов. Это были хорошие годы моей жизни, которые дали мне интересный опыт. Для работы на таможне меня научили рукопашному бою, стрельбе из разнообразного огнестрельного оружия и многому другому", — вспоминает звезда "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук.

Когда Онуфрийчук была студенткой, окончила модельную школу, очень полюбила фотосессии и работу с камерой. Иванна постоянно участвовала в модных и рекламных съемках, а затем перешла на ТВ. Она училась в 1+1 media, проходила многократно курсы актерского мастерства, тренинги, мастер-классы и много практиковалась.

"Эх, пишу этот текст и вспоминаю работу на EU.Music, каждый съемочный день с командой моего авторского шоу "Без галстука" и прямые эфиры "Танці з зірками". Эти эмоции невозможно сравнить с чем-то или забыть 🥲 Ни на миг не жалею, что тогда изменила профессию. Потому что в этой жизни нужно заниматься тем, к чему лежит душа, что приносит удовольствие и вдохновение. Я всегда говорю, что любимое дело - один из залогов счастья", - добавила Иванна Онуфрийчук.

Последние новости Украины:

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

Как сообщала Politeka, новая трагедия произошла в семье звезды "Танців з зірками" Ольги Харлан.

Также Politeka писала, что Елена Шоптенко из "Танці з зірками" сообщила о проблемах со здоровьем.