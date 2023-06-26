Співачка Злата Огневич розповіла про зустріч із росіянкою, поділившись із фанатами. Зірка опублікувала своє оповідання в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Зі мною в аеропорту трапилася ситуація, до якої я була психологічно не готова. Я почула російську мову і за акцентом я зрозуміла, що жінка 100% із Росії. Я підійшла до неї і питаю, чи ви з Росії? І вона так радісно відповіла" так". І те, що трапилося потім, я не змогла себе стримати, в Інстаграм, на жаль, не можна цього говорити, інакше цю сторіс видалять. Але я їй сказала все, що я думаю про народ, про країну і сказала, що мрію, щоб вони зникли швидше... Вона, звичайно, не зрозуміла половину слів, але зрозуміла, що я їй не компліменти говорю... І я не змогла промовчати, бо це сильніше за мене... Це сидить у мені і я не змогла промовчати в цій ситуації. на місці цієї жінки був би чоловік, я думаю, він би мене просто вдарив", - сказала Злата Огневич.

"В аеропорту Хорватії зі мною трапилася ситуація, до якої я психологічно не була готова. Підійшла до росіянки, не змогла стриматись і сказала все, що думаю... Мене ще трясло хвилин десять...", - додала Злата Огневич.

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