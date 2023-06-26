Певица Злата Огневич рассказала о встрече с россиянкой, поделившись с фанатами. Звезда опубликовала свой рассказ в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Со мной в аэропорту случилась ситуация, к которой я была психологически не готова. Я услышала русский язык и по акценту я поняла, что женщина 100% из России. Я подошла к ней и спрашиваю, вы из России? И она так радостно ответила "да". И то что случилось потом, я не смогла себя сдержать, в Инстаграм, к сожалению, нельзя этого говорить, иначе эту сторис удалят. Но я ей сказала все, что я думаю о народе, о стране и сказала, что мечтаю, чтобы они исчезли скорее. Она, конечно, не поняла половину слов, но поняла, что я ей не комплименты говорю. И я не смогла промолчать, ибо это сильнее меня. Это сидит во мне и я не смогла промолчать в этой ситуации. Хотя если бы на месте этой женщины был бы мужчина, я думаю, он бы меня просто ударил", - сказала Злата Огневич.

"В аэропорту Хорватии со мной случилась ситуация, к которой я психологически не была готова. Подошла к россиянке, не смогла сдержаться и сказала все, что думаю... Меня еще трясло минут десять...", - добавила Злата Огневич.

Последние новости Украины:

Напомним, "Холостячка" Огневич заинтриговала кадрами со своего необычного свидания

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич неожиданного заговорила о кризисе среднего возраста

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич высказалась перед украинцами, но зацепила одним словом



