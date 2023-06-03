Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно рассказала о своих творческих буднях, решила поделиться долгожданной новостью. Как известно, артиска долгое время готовила новинку, чтобы разнообразить свои выступления.

"Холостячка" Огневич ранее из-за своей песни попадала под массовую критику - ее обвиняли в плагиате. Тем не менее, другие композиции оценивали очень положительно.

«Киев! Город, где количество событий не вмещается в мою память. Наконец-то, могу поделиться крутой новостью: 5 декабря состоится мой большой сольный концерт 🎙️ МЦКМ Жовтневый. Подготовка начата!

Давайте так: от меня все ваши любимые песни, а еще песни из нового альбома, который готовлю на осень. Крутые гости, мурашки кожей, клевый бэнд, и…. немного магии» - написала Огневич.

В сети поделились мнением:

«Очаровательная украиночка, невероятный голос Украины; Но вы мне скажите, как можно быть такой красивой? Еще и до того талантливой и доброй к миру?; Невероятная красавица😍; Вы в своем черном красивом платье необыкновенно очаровательны, изящны;

Концерт как всегда будет волшебным! Фото - огонь; Новость бомба🔥фотка #5 супер, как и все остальные».

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