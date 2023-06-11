Известная певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", подняла довольно интересную тему среди украинцев.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая ранее освещала ситуацию в стране и призывала помочь пострадавшим украинцам, также продолжает поддерживать ВСУ и рассказывает о своем творчестве. Однако, из-за происходящего в стране после удара оккупантов по Каховской ГЭС, артистка была поражена послествиями.

После всех переживаний Огневич решила также поделиться новыми кадром с личными замечаниями.

«Кто я? Теперь это вопрос не кризиса среднего возраста. Это вопрос национальной идентичности. #ответочевидный» - поделилась Огневич под фото.

Как и ожидалось, многие сразу отреагировали на слова Златы:

«Мы Украинцы мы очень сильны и несокрушимы 🫶🏻; Настоящий человек, неравнодушный к чужому горю. Именно на таких людях держится и будет держаться этот мир; Мы супер человечный народ. Это главное

Невероятная и очень - очень красивая, госпожа Злата; Хорошенькая девушка ;); Красавица, как всегда».

«Так сильно изменились ориентиры. Катастрофа убирает все лишнее – обнажает душу. Жизнь продолжается среди печали, она победит все препятствия.

Сквозь самый крепкий бетон всегда прорастают цветы, такие хрупкие, на первый взгляд. Но ведь… эти цветы проросли сквозь бетон, помните» - написала Злата под атмосферными фото.

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