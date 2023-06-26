Фіналіст "Холостяка" Андрій Рибак розповів про проблему, яка в нього виникла. Зірка поділився подробицями у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Історія з хлопцем на велосипеді, що подряпав мені весь лівий бік авто, триває. Щойно був у майстра, вгадайте, скільки буде все пофарбувати. Підказка, там є цифри 2,8 і слова тисяч гривень", - розповів фіналіст "Холостяка" Андрій Рибак.

Варто зазначити, що фіналіст "Холостяка" Андрій Рибак - відомий український шоумен. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Шоумен став успішним, коли пішов до шоу "Холостячка", де дійшов до фіналу. Але перемогти на проекті зірці не вдалося, тож знаменитість повернувся до колишньої дівчини і навіть одружився. Не забуває зірка про Інстаграм, де ділиться всім цікаво. А нещодавно шоумен розповів про свого батька, який слугує у ЗСУ.

"Це мій батько! І його підрозділу потрібен дрон! А краще два! Розумію, що зборів зараз багато і всі вже трохи від того втомилися! Тому я розробив спеціальні лоти, щоб за свій донат ви отримали ще добрі емоції чи практичну користь!", – написав зірка.

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