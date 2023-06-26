Финалист "Холостяка" Андрей Рыбак рассказал о проблеме, которая у него появилась. Звезда поделился подробностями в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"История с парнем на велосипеде, что поцарапал мне весь левый бок авто, продолжается. Только что был у мастера, угадайте, сколько будет то все покрасить. Подсказка, там есть цифры 2,8 и слова тысяч гривен", - рассказал финалист "Холостяка" Андрей Рыбак.

Стоит отметить, финалист "Холостяка" Андрей Рыбак - известный украинский шоумен. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Шоумен стал успешным, когда пошел на шоу "Холостячка", где дошел до финала. Но победить на проекте звезде не удалось, поэтому знаменитость вернулся к бывшей девушке и даже женился. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится всем интересно. А недавно шоумен рассказал о своем отце, который служит в ВСУ.

"Это мой отец! И его подразделению нужен дрон! А лучше два! Понимаю, что собрания сейчас много и все уже немного от того устали! Поэтому я разработал специальные лоты, чтобы за свой донат вы получили еще хорошие эмоции или практическую пользу!", - написал звезда.

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