Гуморист Юрій Великий із "Квартал 95" розповів у ранковому шоу, як військові зустрічають його на концертах на передку. Зірка поділилася відчуттями в ефірі 1+1.

"Постійно бурхливі емоції у наших захисників, бо ці люди мають мужність і хоробрість. Саме тому у них велике почуття гумору. Коли ти приїжджаєш, вони постійно дуже раді, адже їздять і гумористи, і співаки, і розповідають якісь історії, які під час повномасштабного вторгнення сталося", - розповів Юрій Великий.

Гуморист додав, що спочатку актори розповідають зі сцени свої історії, а потім військові. Проходять фотосесії після концерту і це іноді триватиме довше, ніж сама концертна програма.

"Іноді військове керівництво нас запрошує, щось з'їсти смачненького, а може навіть випити, тому дуже щиро", - додав Юрій Великий.

Також пародист розповів, що українські військові сміються зі своїх персонажів, включаючи наших та російських. Першу пародію, яку показує Юрій Великий на концертах – це патріотичний номер, де він у ролі президента України. І тоді йдуть постійні оплески, адже на останніх лавах думають, що це справді президент.

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