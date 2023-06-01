Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал разговор пропагандиста Соловьева со своим корешом-депутатом Гурулевым.

Надо сказать, что пародия получилась просто "взрывной", а Юрий Великий в своем стиле спародировал этих двух персонажей просто до истерики смешно. И если в персонаже Соловьева комика еще можно узнать, то в образе Герулева он практически неузнаваем. Темой этого диалога стала "взрывная" новость об атаке дронов на Москву.

"Утро 30 мая в Москве было достаточно громким. Поговаривают туда прилетели дроны, и их все сбили. Видимо громко сбивали. Естественно Соловьёв в своей студии не мог не прокомментировать это событие. Особенно когда с ним на связи его большой кореш депутат-алко-генерал Гурулев", - рассказал Юрий Великий в подписи к видео на ютуб.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию комика:

"Каждый раз поражаюсь умению перевоплощаться и качеству текстов, сатира и юмор высочайшего класса!".

"И у меня вопрос. Как так можно так пародировать многими голосами? Юрий, пародия на Гурулева – полный шедевр! Браво гримерам, костюмерам!".

"Браво, Юрий! Вы неповторимый! Мудозвон в вашем исполнении – это что-то! Вы мастер перевоплощения".

"Соловьев с птичьим гнездом на бошке скрасил мой вечер. Спасибо, Юрий, всегда приятно смотреть на Вашу работу!".

"Ой, Юрий, вы действительно – неповторимый! Вы же даже похожи визуально, на каждого пародируемого, а уж голос – это и не отличишь! Спасибо огромное!".

"Аплодирую стоя! Вот это уровень перевоплощения, аж жуть. Отказываюсь верить, что в кадре один и тот же пародист".

"Мы уже объявили Залужного в федеральный розыск, думаю, что он нас скоро поймает. Ой, у меня истерика!".

"Юрий, как всегда гениально! Талант и мастерство ваше способны в это страшное время суметь заставить смеяться. Сил вам и здоровья".

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