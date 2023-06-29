Юморист Юрий Великий из "Квартал 95" рассказал, как его принимают военные на передке.

Юморист Юрий Великий из "Квартал 95" рассказал в утреннем шоу, как военные встречают его на концертах на передке. Звезда поделился ощущениями в эфире 1+1.

"Постоянно бурные эмоции у наших защитников, потому что эти люди имеют мужество и храбрость. Именно поэтому у них большое чувство юмора. Когда ты приезжаешь, они постоянно очень рады, ведь ездят и юмористы, и певцы, и рассказывают какие-то истории, которые во время полномасштабного вторжения произошли", - рассказал Юрий Великий.

Юморист добавил, что сначала актеры рассказывают со сцены свои истории, а после этого военные. Проходят фотосессии после концерта и это иногда длиться дольше, чем сама концертная программа.

"Иногда военное руководство нас приглашает, что-то съесть вкусненького, а может даже и выпить, поэтому очень искренне", - добавил Юрий Великий.

Также пародист рассказал, что украинские военный смеются со свех персонажей, включая наших и российских. Первую пародию, которую показывает Юрий Великий на концертах - это патриотический номер, где он в роли президента Украины. И тогда идут постоянные аплодисменты, ведь на последних рядах думают, что это и правда президент.

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