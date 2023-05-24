Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал разговор Шойгу и Путина после "диверсии" в Белгородской области.

В этой пародии Юрий Великий перевоплотился сразу в два образа – российского диктатора путина и его главу минобороны Шойгу. В пародии он изобразил их разговор после того, как на территорию Белгородской области зашли "диверсанты".

В подписи к видео Юрий Великий объяснил: "22 мая на территорию белгородской области зашли бойцы РДК и "Легиона России", которых российская власть тут уже успела назвать украинской ДРГ. Более того, всю эту ситуацию назвали "тревожными новостями" и даже выразили "глубокую обеспокоенность" данными действиями. А потом ещё и отменили КТ-операцию в связи с тем, что в Министерстве Дыробороны заявили о полном "разгроме" противника. Вот об этом детально и расскажет сегодня Кожугетыч".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию комика:

"То чувство, когда пародия лучше оригинала. Юрий, вы действительно Великий".

"Как один человек так шедеврально исполняет сколько разных персонажей. Юра, вы гениальный пародист. Обожаю слушать вас и ваши пародии".

"Все в точку! Каждое слово правда! Жили б себе, ушлепки, мирно, не лезли бы к соседям, все б в мире боялись, уважали, считали бы великой державой! А так – позорище на весь мир!".

"Юрий, после просмотра видео у меня к вам одна претензия вырисовывается. В вашем исполнении они получаются гораздо умнее, чем есть на самом деле".

"Спасибо за очередной шедевр, отличная работа! Юрий, ваше творчество вселяет оптимизм и поднимает настроение".

"Юра, спасибо. Все, что сейчас происходит в россии выглядит именно так. И смешно, и очень горько, что у нас такой сосед".

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