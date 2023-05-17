Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал брифинг МО РФ в исполнении Конашенкова.

В этой пародии Юрий Великий даже не стал надевать парик, его дикции и очков достаточно, чтобы передать весь "кринж" этой сводки Конашенкова.

В подписи к видео на ютуб Юрий Великий рассказал, о чем эта пародия: "Очередной брифинг МО РФ в исполнении Конашенкова – это всегда море поводов для юмора и "потЄрьнЄтних" шуток. Сегодня в выпуске главный спикер нам расскажет о последних событиях в Брянске, кинджалоговнЄтних комплексах, которые ликвидировали целую систему ПВО и о юбилейной цифре в 200 тысяч. Всем веселого просмотра".

Украинцы как всегда в восторге от пародии, которую показал Юрий Великий, в комментариях к видео все начали восхищаться его талантом пародировать этих всех персонажей:

"Талант не купишь! Спасибо большое, Юрий!".

"Незапланированные громкие посадки! Короче, все уничтожили! Юрий, спасибо за юмор!".

"Жесты доброй воли вышли на новый уровень: отрицательный взлет об землю".

"Если бы я не смотрела, а только слушала, то была бы уверенна, что это клоун Конашенков чистой воды".

"Полуправдивая сводка обворованного министерства".

"Вообще не хочу уезжать из Брянска. Здесь так душевно, по-домашнему".

"Я не могу! Резко взлетели вниз! Как можно так "выступать" и не засмеяться?".

"Великолепно! Юмор выше всяких похвал! Юрий, как всегда, Великий!".

"Просто космос. Все выступление можно разобрать по цитатам".

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