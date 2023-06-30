Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вирішив розповісти про перші дні вторгнення. Керівник області поділився спогадами в ефірі програми "Дім".

"Знаєте, я часто ставлю це питання, чому, як це відбувалося. Але я вважаю, що це не залежить від посади і що ти робив до 24 лютого, і що почав робити після. Більшість українців ухвалили рішення 24 лютого, що вони відстоюватимуть держава і кожен на своєму місці.Кожен думав, що куди бігти чи не бігти, що я готовий робити для своєї країни. ми зараз", - сказав Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОДА розповів, що коли адміністрація перейшла на військові рейки, то знялися всі заборони та можна було протистояти ворогові всіма можливими методами. При цьому Віталій Кім додав, що на його думку, керівництво області має залишатися на своєму місці, щоби співробітники бачили, що влада знаходиться на місці.

"У перший же день війни я зібрав команду заступників та апарат і ми поговорили, я сказав, що все розумію, у всіх сім'ї-діти. Я там тупотіти ногами не буду, я все зрозумію, вам ніхто не скаже, бо залишили рішення за нами , що робити - переїжджати до захищеного пункту. Команда пішла порадитись і всі залишилися", - повідомив Віталій Кім.

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