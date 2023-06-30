Популярний український шоумен і ведучий популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бідняков, який одружується із зіркою "Жіночого кварталу" Настею Короткою, став героєм нового інтерв'ю у Слави Дьоміна. У цій розмові Андрій Бідняков розкрив несподівані подробиці про себе та своє життя під час війни.

Так, серед іншого артист зізнався, що відмовився від двох видів розваг і не може переступити себе, щоб повернутися до них знову. Йдеться про басейн і караоке. Як розповів Андрій Бідняков, раніше вони часто з родиною їздили у різні заміські локації та любили відпочивати біля басейну, проте зараз він собі цього не дозволяє.

"Я можу розважатися, я відвідую заклади, я п'ю алкоголь. Але є дві речі, які я не робив і не можу переступити себе - це басейн і караоке. Я не можу змусити себе це робити. Я навіть не дивлюся в той бік. Я в Одесі не був з початку повномасштабного вторгнення, я не можу змусити себе поїхати в Одесу, бо Одеса для мене це хоп-хей, пішов, кальян покурив, якийсь нічний клуб, на якийсь там концерт. Я не можу, але я не засуджую інших", - каже Андрій Бідняков.

При цьому шоумен наголосив, що це суто його рішення і воно зумовлене його внутрішнім станом. При цьому він не засуджує людей, які дозволяють собі якісь подібні розваги.

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