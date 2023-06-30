На своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво із "Мастер Шеф" поділився варіантом приготування картоплі "Кумпір".
«Як щодо турецького фастфуду під назвою кумпір, а тобто фаршированої запеченої картоплі? Готуватимемо щось схоже на картоплю в мундирі, але з особливою, смачною начинкою!» – поділився Ектор перед поданням рецепту.
Інгредієнти:
- Велика картопля – 1 шт.
- Вершкове масло – 1 ч.л.
- Сир - 50 г
- Кукурудза – за смаком
- Ковбаски – за смаком
- Бекон смажений – до смаку
- Зелень
- Йогурт – 2 ст.л
- Маринований огірок – 30 г
- Кріп – 5 г
- Сіль за смаком
Попередньо розігрійте духовку до 180 °C. Запікайте картоплю у фользі протягом 2 годин, пише "Мастер Шеф".
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У миску додайте нарізані огірки, кріп, сіль та йогурт. Добре перемішайте усі інгредієнти.
Обережно вийміть гарячу картоплю з духовки та видаліть середину. Додайте в картоплю олію та сир, потім приготуйте ніжне пюре, добре перемішавши їх разом.
"Мастер Шеф" Хіменес-Браво рекомендує, поверніть приготоване пюре назад у половинки картоплі. Полийте соусом і додайте|добавляйте| начинку бекон, ковбаски, кукурудзу і натертий сир.
Поставте картопля назад у духовку і запікайте її ще 5 хвилин при 180 ° C, додає Мастер Шеф.
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