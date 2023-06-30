На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился вариантом приготовления картофеля "Кумпир".
«Как насчет турецкого фастфуда под названием кумпир, а то есть фаршированного запеченного картофеля? Будем готовить что-то похожее на картошку в мундире, но с особой, вкусной начинкой!» - поделился Эктор перед подачей рецепта.
Ингредиенты:
- Большой картофель – 1 шт.
- Сливочное масло – 1 ч.л.
- Сыр - 50 г
- Кукуруза – по вкусу
- Колбаски – по вкусу
- Бекон жареный – по вкусу
- Зелень
- Йогурт – 2 ст.л
- Маринованный огурец – 30 г
- Укроп – 5 г
- Соль – по вкусу
Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Запекайте картофель в фольге в течение приблизительно 2 часов, пишет "Мастер Шеф".
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В миску добавьте нарезанные огурцы, укроп, соль и йогурт. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Осторожно извлеките горячий картофель из духовки и удалите середину. Добавьте в картофель масло и сыр, затем приготовьте нежное пюре, хорошо перемешав их вместе.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рекомендует, верните приготовленное пюре обратно в половинки картофеля. Полейте соусом и добавьте на начинку бекон, колбаски, кукурузу и натертый сыр.
Поставьте картофель обратно в духовку и запекайте его еще 5 минут при 180°C, добавляет "Мастер Шеф".
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