На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился вариантом приготовления картофеля "Кумпир".

«Как насчет турецкого фастфуда под названием кумпир, а то есть фаршированного запеченного картофеля? Будем готовить что-то похожее на картошку в мундире, но с особой, вкусной начинкой!» - поделился Эктор перед подачей рецепта.

Ингредиенты:

Большой картофель – 1 шт.

Сливочное масло – 1 ч.л.

Сыр - 50 г

Кукуруза – по вкусу

Колбаски – по вкусу

Бекон жареный – по вкусу

Зелень

Йогурт – 2 ст.л

Маринованный огурец – 30 г

Укроп – 5 г

Соль – по вкусу

Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Запекайте картофель в фольге в течение приблизительно 2 часов, пишет "Мастер Шеф".

В миску добавьте нарезанные огурцы, укроп, соль и йогурт. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Осторожно извлеките горячий картофель из духовки и удалите середину. Добавьте в картофель масло и сыр, затем приготовьте нежное пюре, хорошо перемешав их вместе.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рекомендует, верните приготовленное пюре обратно в половинки картофеля. Полейте соусом и добавьте на начинку бекон, колбаски, кукурузу и натертый сыр.

Поставьте картофель обратно в духовку и запекайте его еще 5 минут при 180°C, добавляет "Мастер Шеф".

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