У Києві виник новий скандал, пов'язаний із багатомільйонним тендером. Громадськість активно обговорює плани щодо реконструкції та розширення їдальні в державному підприємстві. На реконструкцію їдальні планується виділити понад 88 мільйонів гривень, що обурило також актрису Ольгу Сумську.

«Зачепило! Майже 90 МЛН! на реконструкцію їдальні! Хіба це не може зачекати? Поки що ми збираємо хлопцям на все необхідне для фронту?!» – обурилася Сумська.

Користувачі соціальних мереж висловили подив щодо таких високих витрат.

Деякі люди зазначають, що наші спортсмени ніколи не страждали від поганого харчування. Однак багато користувачів мережі стверджують, що найважливіше в даний момент - досягнення перемог на бойовому полі, а потім можна займатися іншими питаннями.

«Чепляє щодня, тисячі людей без житла, у зруйнованих будинках, хлопцям збираємо по 5 грн., і вони ще додають свої зарплати, на це можна нормально реагувати; Поки що ми збираємо хлопцям на фронт! Пісок на пляжі, барабани, нові назви міст, їдальня... і на все йдуть шалені гроші!;

Зовсім не вчасно вкладати такі гроші... І, хоч би як це звучало цинічно, ми не знаємо куди завтра "прилетить", тому вкладаємо тільки в Перемогу; Слів немає… у людей в області Харківський не завжди є хліб; Ситуація сумна, і це лише те, що відомо взагалі, а скільки ще ховається».

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