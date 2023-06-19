Популярный украинский музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородный), который был солистом группы "Время и Стекло", а во время войны ушел из продюсерского центра Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Позитив, который недавно презентовал первый сольный хит и клип, поделился кадрами со своего выступления в Днепре.

Так, на новых кадрах в Instagram-сторис можно увидеть, что Позитив нашел "замену" Наде Дорофеевой, и вышел на сцену с Мишель Андраде. К слову, когда Позитив уходил от Потапа, в этот же период ушла и Мишель, к тому же, им пророчили совместную карьеру. Более того, и ранее были совместные выступления и дуэт этих двух артистов.

Однако, не Мишель Андраде единой. Свою "поцелуи и объятья", как в строчках из новой песни, Позитив "подарил" другой девушке. На сцене вместе с ним была и ведущая Мила Еремеева. "Дарю поцелуи и объятия лучшей ведущей", - подписал сторис Алексей Завгородный.

Отметим, что на еще одной инста-сторис можно увидеть, что Позитив в какой-то момент выступления спустился со сцены и пел прямо в окружении своих поклонников. Кроме того, Позитив снова заинтриговал украинцев выходом новых сольных хитов, и даже спросил, какой из них выпускать раньше.

Последние новости Украины:

Напомним, "От красотки до батона": Никитюк в необычном образе наглядно показала, за что любит свою работу.

Как сообщала Politeka, "Вы нам сейчас не нужны": лидер "Тартак" Положинский рассказал, как его "отшили" в военкомате.

Также Politeka писала, что "Видно Потап заплатил": Каменских пошла к Ефросининой рассказать о тяжкой жизни и довела украинок.