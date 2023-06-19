В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич пожаловался на мотоциклистов, нарушающих покой горожан.

"Уважаемые представители мотосообщества, пишу к вам со всем уважением и любовью. Уважаю выбор каждого человека. Любовь к своим хобби. Тюнинг авто, макраме, мотоциклы, филателия, рисование, йога, чтение, и т.д. Любое увлечение заслуживает уважения, пока это не начинает мешать другим. Показать, как рычит твой мотоцикл - это конечно круто, и это нормально воспринимается сейчас где-то на оушен драйв в Майами, потому что у них там не летают дроны и ракеты почти каждый день", - пишет Анатолий Анатолич.

Но Анатолий Анатолич подчеркнул, что такое поведение в Киеве и других украинских городах неадекватно.

"Но в Киеве это тупо издавать звуки из своего мотоцикла, вызывая реакцию испуга у детей у бабушек, и даже у современных молодых людей, которые знают что это, но нервы ни в черту, поэтому реакция не очень. Я вчера в центре офигел от количества неадекватов, которые очень хотели показать всем окружающим, как рычит (читай пердит) их железная кобыла. Имейте разум и совесть", — добавил Анатолий Анатолич.

Украинцы из разных городов в комментариях поддержали Анатолия Анатолича:

"К сожалению, такая картина в каждом городе и не только с мото но и с авто(((..😔 каждый раз вздрагиваешь(((";

"Та же история и в Харькове... 🤬🤬🤬Считаю, что на этот вопрос нужно обратить внимание полиции";

"В Одессе также нет сил от тех безумных звуков 😭".

Последние новости Украины:

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".