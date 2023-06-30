В Киеве возник новый скандал, связанный с многомиллионным тендером. Общественность активно обсуждает планы по реконструкции и расширению столовой в государственном предприятии. На реконструкцию столовой планируется выделить более 88 миллионов гривен, что возмутило также и актрису Ольгу Сумскую.

«Зацепило! Практически 90 МЛН! на реконструкцию столовой! А разве это не может подождать? Пока мы собираем ребятам на все необходимое для фронта?!» - возмутилась Сумская.

Пользователи социальных сетей выразили удивление по поводу таких высоких затрат.

Некоторые люди отмечают, что наши спортсмены никогда не страдали от плохого питания. Однако многие пользователи сети утверждают, что важнее всего в данный момент - достижение побед на боевом поле, а затем можно заниматься другими вопросами.

«Цепляет каждый день, тысячи людей без жилья, в разрушенных домах, ребятам собираем по 5 грн, и они еще прилагают свои зарплаты, на это можно нормально реагировать; Пока мы собираем ребятам на фронт! Песок на пляже, барабаны, новые названия городов, столовая... и на все идут сумасшедшие деньги!;

Совершенно не вовремя вкладывать такие деньги... И, как бы это ни звучало цинично, мы не знаем куда завтра "прилетит", поэтому вкладываем только в Победу; Слов нет… у людей в области Харьковский не всегда есть хлеб; Ситуация печальная, и это только то, что известно вообще, а сколько еще скрывается».

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