Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне "Танців з зірками" заменила Тину Кароль, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Иванна Онуфрийчук выложила архивные семейные кадры и рассказала о двух отцах, которые были в ее жизни – биологическом и отчиме.

Так, на первой фотографии еще школьница Иванна Онуфрийчук запечатлена вместе с семьей. Здесь ее можно увидеть ее биологического отца, который с ними не жил, а недавно ушел из жизни.

Телезвезда очень тепло отзывается о своем родном папе: "Так сложилось, что жизнь подарила мне 2-х родителей. Благодаря одному из них я появилась на свет. Но к большому сожалению, полгода назад он отошел в вечность. Второе фото в карусели – наше последнее общее фото… Хотя отец не жил с нами давно, и мы общались очень редко, но его потерю пережить было тяжело. Пришло какое-то осознание, что родного отца, давшего жизнь, больше нет. Все, что осталось, это его кровь, гены во мне и таланты, которые он передал".

Также Иванна Онуфрийчук показала общее фото с отчимом, который стал ей вторым отцом. Как и о биологическом отце, телеведущая поделилась теплыми словами и о втором муже своей мамы: "Благодаря второму отцу, моему отчиму, которого я с первых дней после их с мамой женитьбы называла "папа", мы проживали свое детство в любви и родительской заботе. Он нас воспитывал, закладывал важные ценности, всегда заботился и оберегал. Я благодарна ему, что он так много сделал для меня, приложил усилия, всегда поддерживал и поддерживает".

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