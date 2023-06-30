Українська ведуча Маша Єфросиніна вирішила розповісти про складну історію, через яку могли постраждати діти. Жінка лише хотіла, щоб діти трохи подихали свіжим повітрям на вулиці.

Віра з Чернігова – 46-річна мати двох хлопчиків. Їхня родина не змогла залишити місто після початку облоги, і вони прожили майже 40 днів, переховуючись у підвалах. Віра працює в соціальній сфері і навіть в умовах постійних обстрілів вона приділяла час своїй роботі, щоб забезпечити виплату субсидій та допомоги всім, хто її потребує. Крім того, Віра розуміє, наскільки важливим є психічне здоров'я в таких непростих умовах.

"Я відправила дітей подихати повітрям на вулицю, і тут у наш двір прилетіли дві бомби" - розповідає жінка.

«Вона приїхала на програму психоемоційної реабілітації, призначену для матерів та дітей, які постраждали від війни. Вона прийняла цю ухвалу заради своїх хлопчиків, тому що після події вони дуже змінилися» - поділилася Єфросиніна, розповіддю про те, що сталося в сім'ї Віри.

У мережі поділилися своїми переживаннями:

«Чому наші діти мають це пережити? За що? Чому їхні діти сплять спокійно? Кожна російська не повинна мати спокою найближчі 100 років; Читаю та плачу! Вже півтора роки війна, а мої мізки досі це не сприймають;

А мій синочок не вижив, коли 26 березня прилетів снаряд у будинок...; Я не змогла читати без сліз...; Тримайтеся, рада, що ви живі».

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Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.