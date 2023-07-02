Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що оптимізм і холоднокровність у його образі були завжди або з'явилися лише під час великої війни. Про це очільник регіону повідомив в інтерв'ю Андріани Кучер.

"Були завжди - це точно, а що стосується чому? Тому що ми всі налаштувалися на бійку і кожен по-своєму на це налаштовується. І себе підтримує і з психологічним станом своїм працює, приводить його до оптимального. Це напевно мій оптимальний стан", - розповів Віталій Кім.

Також глава регіону розповів, коли почав налаштовуватись на бійку. Віталій Кім зазначив, що питання про те, що треба вступати в бій, взагалі не обговорювалося. А ось наскільки самовіддано потрібно це робити, це питання приймалося в перші дні повномасштабного вторгнення.

Коли Віталій Кім обговорив зі своєю командою та запропонував кілька варіантів, то команда залишилася вся у Миколаєві і це додало сил, впевненості та інструментів для того, щоб краще це робити. При цьому голова Миколаївської ОДА зазначив, що не домовлявся з мером міста, що вони гратимуть в образах на контрасті. Просто так випадково вийшло, що один у кадрі серйозний, а другий веселий.

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