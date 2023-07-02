Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, оптимизм и хладнокровность в его образе были всегда или появились только во время большой войны. Об этом руководитель региона сообщил в интервью Андрианы Кучер.

"Были всегда - это точно, а что касается почему? Потому что мы все настроились на драку и каждый по своему на это настраивается. И себя поддерживает и с психологическим состоянием своим работает, приводит его к оптимальному. Это наверное мое оптимальное состояние", - рассказал Виталий Ким.

Также глава региона рассказал, когда начал настраиваться на драку. Виталий Ким отметил, что вопрос о том, что нужно вступать в бой вообще не обсуждался. А вот насколько самоотверженно нужно это делать, данный вопрос принимался в первые дни полномасштабного вторжения.

Когда Виталий Ким обсудил со своей командой и предложил несколько вариантов, то команда осталась вся в Николаеве и это добавило сил, уверенности и инструментов для того, чтобы лучше это делать. При этом глава Николаевской ОГА отметил, что не договаривался с мэром города, что они будут в образах играть на контрасте. Просто так случайно получилось, что один в кадре серьезный, а второй веселый.

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