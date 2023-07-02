Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч емоційно відреагував на низку мовних скандалів, які сколихнули Україну останнім часом.

"Дівчина в Харківському таксі, в якому таксист слухає російське і розповідає, що Україна країна 404. Караоке з лєпсом в Києві. Одеситки, які забороняють співати українською на Дерібасівській. Депутат бужанський, який відмовляється говорити Українською в ефірі тв (питання нащо його туди кличуть). І ще десятки таких публічних скандалів. А тисячі лишаються за кадром. Зараз, коли, здавалося, все це гостро, як ніколи, є й таке. Таке відчуття, що ці люди ніколи не ховалися в бомбосховищах, не бачили зруйновані ракетами будинки", — обурюється Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч запропонував для таких впертих любителів російського "тури повернення до реальності".

"Я бачив, я ховався, я говорив з людьми в селі Ягідне, яких місяць тримали в підвалі школи і давали читати тільки газету комсомольська правда. Я бачив Бородянку, Ірпінь. Я був в Ізюмі. Потрапляв під обстріл у Харкові. Я записував інтерв'ю з Софією, яка втратила руку під час евакуації з Гостомеля, з Кирилом, який провів пів року в полоні. Я, як і ви, впевнений, збирав гроші на армію, донатив, передавав авто, щоб потім що? Зайти в кафе, а там мене чекає лєпс? Може тих, хто досі не зрозумів треба в якісь тури повернення до реальності відправляти? Бо як ще донести інформацію????", — наголосив Анатолій Анатоліч.

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