В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич эмоционально отреагировал на ряд языковых скандалов, всколыхнувших Украину в последнее время.

"Девушка в Харьковском такси, в котором таксист слушает российское и рассказывает, что Украина страна 404. Караоке с лепсом в Киеве. Одесситки, которые запрещают петь на украинском на Дерибасовской. Депутат бужанский, который отказывается говорить по-украински в эфире тв (вопрос зачем его туда зовут). И еще десятки таких публичных скандалов. А тысячи остаются за кадром. Сейчас, когда, казалось, все это остро, как никогда, есть и такое. Такое ощущение, что эти люди никогда не прятались в бомбоубежищах, не видели разрушенные ракетами дома", – возмущается Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич предложил для таких упрямых любителей российского "туры возвращения к реальности".

"Я видел, я скрывался, я говорил с людьми в селе Ягодное, которых месяц держали в подвале школы и давали читать только газету комсомольская правда. Я видел Бородянку, Ирпень. Я был в Изюме. Попадал под обстрел в Харькове. Я записывал интервью с Софией, которая потеряла руку во время эвакуации из Гостомеля, с Кириллом, который провел полгода в плену. Я, как и вы, уверен, собирал деньги на армию, донатил, передавал авто, чтобы потом что? Зайти в кафе, а там меня ждет лепс? Может тех, кто до сих пор не понял, нужно в какие-то туры возвращения к реальности отправлять? Потому что как еще донести информацию????", — подчеркнул Анатолий Анатолич.

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Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".